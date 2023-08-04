本地股市星期五退低0.35%

本地股市星期五（8月4日）在套利活动的促使下走低，海峡时报指数收市报3292.39点，下滑0.35％或11.67点。

辉立证券理财顾问何勇昇接受《联合早报》访问时说，本地股市经过上周强劲表现后，下滑属于正常现象。三大银行股第二季的业绩表现优异，投资者会趁机套利。

本地股市全天的交易量达13亿6000万股，交易额是11亿4000万元，上升股320只，下跌股256只。

成份股方面，下跌股多过上升股，上升股八只，下跌股17只，五只持平。

跌幅最大的是大华银行（UOB），下跌3.42%至28.80元。怡和合发（Jardine C&C）和凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）分别下滑2.16%和1.81%，前者收报32.58元，后者以2.72元做收。

上升成份股中，扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）的升幅达1.94%，收报1.58元，新加坡交易所（SGX）起1.798%至9.68元，而星展集团（DBS）则上扬1.45%至34.25元。

亚太其他股市升多跌少，香港起0.61%，深圳上扬0.48%，上海上升0.23%，悉尼和东京分别起0.19%和0.10%。下跌的股市当中，首尔下滑0.10%，台湾退低0.30%。