国庆日兀兰和大士关卡料拥堵 通关或需三小时

国庆日公假和隔天学校假期期间，我国陆路关卡预计将出现拥堵情况，通关车辆的等候时间可能长达近三小时，移民与关卡局劝请旅客提前规划行程。

移民与关卡局星期五（8月4日）发文告说，来临的星期三是国庆日（9日），再加上星期四（10日）的学校假期，预计兀兰和大士关卡届时将出现交通拥堵的情况。出境车辆在周末繁忙时段的等待时间预计将接近三个小时，相当于冠病疫情前的水平。

为确保通过巴士出境通畅，移民局将通过启用自动通关计划（ACI）、自动通关系统，以及在兀兰关卡增加巴士车次等措施来改善旅客的体验。

兀兰火车关卡也将启动全新自助通关机，我国公民、永久居民、长期准证持有者和之前曾在自动通关计划下登记注册的短期旅客均可使用。

当局提醒公众，出行前应预留更多时间。移民局也建议旅客出行前可上陆交局One Motoring网站，或查看快速公路监察与提示系统，以及移民局的脸书和推特页面，了解关卡的交通情况。

移民局指出，今年6月28日至7月3日哈芝节假期期间，有超过220万名旅客使用陆地口岸，平均每天有36万7900人次过境。6月29日哈芝节当天，出入境双向交通持续繁忙，等待通关的车辆大排长龙。旅客数量在7月3日达到最高峰，当天共有40万8000人次出入境，超过疫前水平。