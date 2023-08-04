胜宝工业信托两大股东回应SIAS提问

针对新加坡证券投资者协会（SIAS）代表、胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）单位持有人（下称股东）的提问，信托两大股东ESR集团和Quarz都已做出回应。

SIAS星期五（8月4日）说，它已收到这两大股东的答复。

ESR集团在回应关于股东认为胜宝工业信托若更强大，可能对ESR乐高房产信托（ESR-Logos REIT）是个有力的竞争者，因而让胜宝工业信托保持现状的提问时指说，集团认为Quarz提出的管理内化提议将导致信托价值遭受重大破坏，以致未来长期处于不稳定状态。

它也说，集团一直支持现任信托托管理公司的发展计划，例如在信托股东大会上投票批准它发行单位等。它也将在必要时继续给予支持。

对于ESR集团为何不支持信托把管理内化？ESR集团说外部管理迄今为股东带来强劲表现，反之管理内化在本地是史无前例的。此外，独立的投票顾问公司也建议股东投票反对管理内化。

Quarz则在回应是否愿意且有能力为信托提供财务支持，以便让可能觉得管理内化具风险和不确定性的银行放心时说，迄今为止，信托合作的银行都没有公开表示内管理内化是具风险和充满不确定因素的行为。它也相信银行会遵守承诺支持信托的1万多名股东。

它说：“许多股东不仅是新加坡人，也是银行的尊贵客户。”

对Quarz是否有联系新加坡金融管理局和新交所监管公司等机构，Quarz说它在过程中一直积极与各主要利益相关方保持联系，这包括了金管局、新交所监管公司、银行和企业治理专家等。

另外，谈到外部管理公司若没有履行应尽义务，会给信托带来什么风险和可能影响时，Quarz强调，新加坡作为全球金融中心，拥有强有力的法律和监管保障。因此，监管机构可以实施严厉和定期的法律和监管惩罚，甚至可能起诉任何不遵守法规的董事和人员。

鉴于上述情况，它不认为管理公司及其董事会不履行他们的应尽义务。

胜宝工业信托即将在下星期一（7日）举行特别股东大会。这个特大是第三大股东Quarz资本亚洲公司要求召开。

特大的两项议案，一是要撤除现有外部管理公司，二是要指示受托机构着手研究及把信托的管理内化。双方各执立场，至今仍争执不休。SIAS星期三（8月2日）分别向ESR集团和Quarz发出提问，要求它们在特大前回答股东的多道问题。