国庆多多大奖开彩 三人平分逾729万元首奖

国庆日多多大奖开彩，三名幸运儿平分729万6261元，每人可分得超过243万元奖金。另有九人平分逾126万元的第二组奖金，每人分得超过14万元奖金。

配合国庆推出的“国庆多多”，星期五（8月4日）晚上9时30分摇珠开彩，中奖号码是19、25、27、28、29、48，额外号码是34。

本期的开彩号码相当有趣，包括额外号码在内的七个号码，连一个单位数号码都没有，最小的号码从19开始，25之后更出现比较少见的三连字（27、28和29），接着便是48，以及额外号码34。

新加坡博彩公司官网显示，第一组的获奖者有三人。三人分别在明古连街 的博彩公司投注站以系统12快速下注法（QuickPick System 12 Entry）下注，一人在万国广场百美超市的投注站以普通快速下注法（QuickPick System Ordinary Entry）下注以及合乐路职总平价超市以系统9下注法（System 9）下注。

第二组奖金则由九人平分，每人获14万零121元。

其中，有一人在武吉巴督东3道Everstream Trading代理商投注站以系统7快速下注法（QuickPick System 7 Entry）下注、一人在淡滨尼世纪广场百美超市以普通快速下注法下注、一人在勿洛市镇中心博彩公司投注站以普通快速下注法下注、一人在淡滨尼N4博彩公司投注站以普通快速下注法下注、一人在宏茂桥10道第408座组屋Springdale Garments Co代理商投注站以普通快速下注法下注。

另有一人通过下注户头，以系统12（System 12）下注。

最后三人的下注法是iTOTO系统12，该份奖金分成两注17份，每份约8242元，和一注20份每份约7006元。