马炎庆做检测发现大肠有息肉 属良性已切除

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆日前接受结肠镜检查后，发现并切除了三颗息肉，化验显示息肉属于良性，三年后须做例行检查。

马炎庆星期五（8月4日）晚上在脸书发贴文透露，他在一周前接受结肠镜检查。他指出，大肠癌是新加坡最普遍的癌症，50岁以上者的风险较高，他于是决定接受检测，并向同为淡滨尼集选区议员的许宝琨医生咨询。

他星期五收到检测结果，发现有三颗少过0.2公分的息肉，息肉已切除。化验显示，息肉属于良性。由于息肉可能变成肿瘤，他三年后须再接受例行的结肠镜检查。

马炎庆在贴文中附上近期流行的“芭比男友Ken”人工智能化肖像，以及他在医院的照片，以此提醒说，人工智能可以展现完美的Ken或芭比，让人看起来年轻、青春且健康。“但根据个人的健康风险情况，利用现代医疗技术，接受健康检测是我们自己的责任。及早诊断有助于治疗任何病症，我们应珍惜生命，保持健康。”

现年52岁的马炎庆，2021年11月接受眼睛检查时意外发现患癌，确诊第一期鼻癌。他去年4月透露，自己接受放射治疗后，鼻肿瘤已消失，血液检测不再发现与鼻癌有关联的病毒。