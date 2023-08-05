无招牌海鲜执行主席兼总裁被控 董事会建议他放缺席假

无招牌海鲜执行主席兼总裁林荣森被控操纵和抬高自家公司股价，集团董事会提名委员会建议林荣森放缺席假，并在这期间不参与公司的日常运作，也没有任何权力代表董事会和公司行事。

无招牌海鲜（No Signboard）星期五（8月4日）晚上针对新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）的询问作出回应时指出，提名委员会了解到林荣森已被控，但还没被定罪。考虑到这些指控的严重性和性质，如果林荣森被定罪，他将不适合继续担任公司董事会成员和主要执行官。

董事会说：“有鉴于此，提名委员会建议董事会让林荣森放缺席假，在等待指控相关审讯结束的当儿，立即停止他所有的执行职务。在这段期间，林荣森将不参与公司的日常运作，并且没有任何权力代表董事会或公司行事。”

在林荣森停职期间，提名委员会建议委任非执行董事、Gazelle Ventures首席执行官林德延（音译，Lim Teck-Ean）担任无招牌海鲜的临时首席执行官。董事会指出，为避免任何利益冲突并确保有足够时间管理集团，林德延将卸下Gazelle Ventures首席执行官的职务。

林荣森7月27日被控三项抵触证券与期货法令的罪名。他涉嫌在2018年6月至2019年1月期间，三次操纵无招牌海鲜股价，利用Gugong私人有限公司的交易户头，买入无招牌海鲜的证券与期货，借此抬高或支撑无招牌海鲜的股价。

林荣森事发时也是Gugong的董事兼最大股东，而Gugong当时握有最多无招牌海鲜股份。

林荣森面控后，获准以6万元保释在外，案展8月24日过堂。

无招牌海鲜在2017年12月1日挂牌交易，2020年至2021年接连两个财年亏损，并于2022年1月24日停牌至今，停牌前的股价为3.1分。



