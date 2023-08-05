无招牌海鲜执行主席兼总裁被控 董事会建议他放缺席假

陈紫筠

更新 /
更新 / 2023年8月5日 2:54 PM
发布 /
发布 / 2023年8月5日 2:48 PM
位于义顺纳福城的无招牌生煎是无招牌海鲜目前经营的两家餐饮门店之一。（档案照片）
位于义顺纳福城的无招牌生煎是无招牌海鲜目前经营的两家餐饮门店之一。（档案照片）

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无招牌海鲜执行主席兼总裁林荣森被控操纵和抬高自家公司股价，集团董事会提名委员会建议林荣森放缺席假，并在这期间不参与公司的日常运作，也没有任何权力代表董事会和公司行事。

无招牌海鲜（No Signboard）星期五（8月4日）晚上针对新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）的询问作出回应时指出，提名委员会了解到林荣森已被控，但还没被定罪。考虑到这些指控的严重性和性质，如果林荣森被定罪，他将不适合继续担任公司董事会成员和主要执行官。

董事会说：“有鉴于此，提名委员会建议董事会让林荣森放缺席假，在等待指控相关审讯结束的当儿，立即停止他所有的执行职务。在这段期间，林荣森将不参与公司的日常运作，并且没有任何权力代表董事会或公司行事。”

在林荣森停职期间，提名委员会建议委任非执行董事、Gazelle Ventures首席执行官林德延（音译，Lim Teck-Ean）担任无招牌海鲜的临时首席执行官。董事会指出，为避免任何利益冲突并确保有足够时间管理集团，林德延将卸下Gazelle Ventures首席执行官的职务。

林荣森7月27日被控三项抵触证券与期货法令的罪名。他涉嫌在2018年6月至2019年1月期间，三次操纵无招牌海鲜股价，利用Gugong私人有限公司的交易户头，买入无招牌海鲜的证券与期货，借此抬高或支撑无招牌海鲜的股价。

林荣森事发时也是Gugong的董事兼最大股东，而Gugong当时握有最多无招牌海鲜股份。

林荣森面控后，获准以6万元保释在外，案展8月24日过堂。

无招牌海鲜在2017年12月1日挂牌交易，2020年至2021年接连两个财年亏损，并于2022年1月24日停牌至今，停牌前的股价为3.1分。

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