保安推倒87岁清洁工 致脑损一年后逝世

因不满87岁清洁工为清理长凳要他站起来，57岁保安人员把对方一把推倒，导致清洁工头骨骨折、脑损重伤，住院近一个月，事隔一年后去世。

判监10个月

被告成耀康（57岁）被控一项蓄意重伤的控状，他星期五（8月4日）在庭上认罪，被判坐牢10个月。

根据案情，这起事件发生在2021年3月27日早上，地点是德曼花园路第36座组屋楼下。被告当时是一名保安人员，受害者则是一名87岁的清洁工。当天早上7时许，受害者正在进行清洁工作，看见被告坐在长凳上。受害者告诉被告，他要清理长凳下面，因此要求被告站起来。

被告当时觉得受害者十分无礼，就站起来说：“你以为我怕你啊？”受害者则回呛说：“我也不怕你！”

两人因此开始起口角，被告走向受害者，受害者则连连后退。

根据庭上播放的电眼画面，当时被告冲上前推了身穿青衣的受害者一把，导致受害者摔倒在地，直挺挺躺在地上几秒钟才动了动。被告则站在一旁，有路人见状上前帮忙，也有人打电话报警。

案情揭露，被告这一推，导致受害者摔倒并头撞地。

受害者之后被送往黄廷方综合医院急救，并确诊多处受伤，包括左头骨骨折、右前臂3公分的撕伤、严重创伤性脑损伤、血肿、出血等。

受害者住院过程中还出现其他病症，如抗利尿不当症的症状，住院29天。

案情也显示，受害者之后也多次入院复诊，医生诊断他本就存在早期失智症，如今头部创伤导致他发展成了失智症。事件发生后，受害者不再工作，并在今年4月11日去世。（人名译音）