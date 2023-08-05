新加坡驻美大使回应《华邮》长文 新媒不会效仿美媒或在中美选边

新加坡驻美国大使吕德耀在7月26日致信《华盛顿邮报》总编辑，回应美国《华盛顿邮报》24日刊登的长文《北京立场的回声，在新加坡引起焦虑》（In Singapore, loud echoes of Beijing’s positions generate anxiety）。

吕德耀在信函中阐明新加坡是一个多元种族与宗教的国家。包括《联合早报》在内的新加坡主流媒体反映了新加坡自身的社会关注、文化历史和观点。大使也重申，新加坡的外交政策是基于本国的利益，新加坡不选边站队，而是坚持一贯的原则。

华邮尚未回应吕德耀的要求，刊登这封信函。新加坡驻美大使馆今天在面簿上公开了这封信。信函全文如下：

致《华盛顿邮报》总编辑，

马赫塔尼和钱德拉达斯的文章错误喻示新加坡的中文报纸《联合早报》呼应北京的官方宣传。

新加坡是一个多元种族与宗教的国家。包括《联合早报》在内的新加坡主流媒体反映了我们自身清晰的社会关注、文化历史和观点。他们为新加坡人报道本地和全球新闻，并在维护我们的多元文化群体的论点方面，发挥至关重要的作用。

在我担任新加坡驻中国大使期间，我经常听到不同国籍的读者对《联合早报》平衡的报道和新加坡人独特的观点表示肯定。因此，对于《联合早报》直截了当否认文章中的错误描述，并明确解释其编辑立场（https://www.zaobao.com.sg/realtime/singapore/story20230725-1417359），我并不感到惊讶。

值得再提的是，新加坡的外交政策是基于我们自身的利益。我们不选边站队，而是坚持一贯的原则。

这一立场得到民众的大力支持。新加坡通讯及新闻部在2022年7月展开的一项民意调查显示，86％新加坡人认为他们的政府的行动应该始终以新加坡的最佳利益为依归，而不是在美国和中国之间选边站。只有4％的新加坡人认为新加坡应该倾向中国，另4％的新加坡人认为应该倾向美国。尽管新加坡人从广泛的来源获取新闻，情况依然如此。事实上，美国和英国媒体至今仍是新加坡人获取国际新闻的主要来源。

美国新闻媒体期望《联合早报》效仿《华盛顿邮报》，或者新加坡效仿美国或中国，是错置的期望。我们的媒体和社会是独一无二的，它们提供可贵的观点，对全球对话做出贡献。

您诚挚的，

吕德耀

新加坡驻美大使