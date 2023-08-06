骑士背着魔鬼鱼骑行 网民：犹如“忍者神龟”

电单车骑士背着25公斤魔鬼鱼在路上骑行，路人拍照放上网引热议，有人笑称犹如“忍者神龟”。

网民日前在脸书群组ROADS.sg上载了一张照片，显示一名骑士骑着电单车经过巴西立工业1通道附近。

这名骑士当时停在路口，车上没坐别的乘客，但他的身上却背着一只大魔鬼鱼，并用绳索固定住。

照片发布后引起热议，有人笑称骑士戴着头盔、背着魔鬼鱼的造型，像是漫画中的超级英雄“忍者神龟”。有人猜测，骑士是刚钓到了魔鬼鱼，要把它带回家。

根据《每日新闻》（Berita Harian）报道，这只魔鬼鱼足有25公斤重，是该名36岁骑士上月22日捕捉到的。

骑士受访透露，当天早上还捕捉了另外两条魔鬼鱼，分别重19公斤和61公斤。他和朋友把魔鬼鱼分了后，带回家煮了与家人、邻居分享。

不过，本地海洋保护组织Marine Stewards发言人告诉《海峡时报星期刊》，照片中的这条魔鬼鱼，很可能是极度濒危的宽牛尾魟（broad cowtail ray）或者牛尾魟。

发言人指出，魔鬼鱼的生育率低，数量也受捕捞压力影响。“垂钓者可考虑捕获后将其放生。”

国家公园局生物多样性中心高级署长李炎贤则说，魔鬼鱼在沿海和海洋生态系统中发挥着关键作用。他呼吁公众能负责任地钓鱼。