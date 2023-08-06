网上流传“公积金充值优惠计划” 人力部在脸书打假已报案

网上流传“公积金充值优惠计划”，人力部在脸书打假，强调相关短信是骗局，已经报警处理。

人力部星期天（8月6日）在脸书贴文说，当局留意到一则在WhatsApp流传有关“公积金充值优惠计划”的消息，指公众可以在链接中填写个人资料，就可以获得额外的公积金供款。

当局强调这是一个骗局，并已向警方报案。

根据人力部上传的短信截图，内容提及这项优惠开放给有意提高公积金的个人和家庭，并称收到一定的报名人数后就会截止优惠，还催促有兴趣的公众尽快点击链接提交资料。

人力部建议公众，应对这类骗局保持警惕，若收到相关短信，不要转发给他人。

若公众因诈骗短信而受到影响，可立即到www.scamshield.org.sg/report/向警方报案。