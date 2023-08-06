黄丝带新加坡职业辅导员 释囚和雇主的“中间人”　

一些释囚在重新进入职场时可能无法适应工作，而一些雇主则可能对释囚的表现有疑问。为此，黄丝带新加坡旗下的13名职业辅导员去年就协助超过2600名囚犯，担任他们和雇主的“中间人”，协助他们解决工作中遇上的问题，并指引他们避免重蹈覆辙。

根据黄丝带新加坡提供给《联合早报》的数据，当局过去五年为超过1万3000名释囚提供就业援助，每年超过九成的释囚成功找到工作。为了让释囚能顺利重返职场，以及为雇主提供协助，黄丝带旗下的13名职业辅导员就成为两者之间的“中间人”。

其中一名职业辅导员李博震（34岁）接受《联合早报》访问时解释说，职业辅导员一般上会在释囚出狱前就开始与他们接触，在释囚步入职场后，每个月会与他们会面一次。“一般上，我们会‘跟着’一名释囚大概12个月。在那之后，多数释囚的工作已经稳定，我们就会继续帮助其他的释囚。”

李博震说，职业辅导员通过与各方紧密合作，成为释囚和雇主之间的“中间人”，在必要的时候以中立立场调解双方的误会。他透露，自己和同事一般上会同一时期负责80到90名释囚，“重要的是，我们要了解他们，包括家庭环境及个人因素等，因为这些都可能会影响到他们如何适应工作。”

谈到所遭遇到的挑战，李博震坦言，一部分释囚比较固执，遇到问题时的第一念头就是想要逃避，想要辞职，“这时候我就会介入，让他们冷静下来，并为他们分析他们其实可以有的不同选择，再让他们做出决定。”

至于雇主方面，他说，曾遇过雇主怀疑聘请的释囚继续吸毒，此时他会建议雇主如果有证据就直接报警，不然一些释囚仍在接受尿检时，也会被当局查出来。“不过，我都会告诉雇主最重要的是要信任释囚，不要随便做出不合理的怀疑。”

“一些雇主也会误以为我是监狱官，希望我能对释囚下达指令，这时我会让雇主知道我们和释囚的关系，更多的是协助引导他们不要重蹈覆辙和帮助他们融入社会。”

接受过李博震辅导的释囚拉兹米（38岁）受访时说，李博震在他去年重返职场时多次协助和开导他，并激励他努力向上，不要重蹈覆辙。

因滥用毒品进入戒毒所的拉兹米说，自己家中有三个5至13岁的孩子。他在2022年底争取到参与日间释放计划，并被安排到义顺一带，靠近住家的披萨店当送餐员。“结果，有一天主管说要调我到其他分店工作，当时的我不能接受，但也不懂得好好表达，就直接旷工两个礼拜。”

李博震得知后，便介入协助拉兹米和主管沟通，并向主管解释拉兹米希望在住家附近工作，以方便照顾孩子。拉兹米说：“最终，主管理解了我的处境，让我继续在义顺的分店工作。”

后来，披萨店因不小心一次过支付拉兹米两个月的薪水，结果披萨店发现后要他立即归还，“我当时已经把钱花掉了，我立刻通知李博震，他了解情况后，也帮我争取到让披萨店从我下个月的薪水中扣除，不用立即偿还。”

拉兹米说，目前虽然已不再接受李博震的辅导，但非常感谢他之前的指导和帮助，而自己接下来也会继续努力，如参与课程进修等，让家人的生活能够越来越好。