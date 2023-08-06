两个新项目首周末售出61％和34％单位

今年首个及唯一的执行共管公寓（EC）项目雅乐轩（Altura）开盘首日，卖出61％的单位，平均售价为每平方英尺1433元，创下新EC项目尺价记录。私宅项目嘉湖庭（The LakeGarden Residences）则售出已推出单位的34％，平均售价为每平方英尺2120元。

雅乐轩的联合发展商青建地产和三达利建筑星期日（8月6日）发布文告指出，在开盘首日，项目360个单位共卖出220个（61％）。

嘉湖庭的发展商永泰控股（Wing Tai）也在同一天公布，截至傍晚6时，位于裕廊一带园景路（Yuan Ching Road）的嘉湖庭，售出71个单位，占已推出211个单位的34％。若按照总单位数量306个单位计算，该项目则卖出23.2％。

嘉湖庭为99年地契项目，约73％的买家为新加坡人、25％为永久居民，仅小部分为外国人；最受欢迎的是两卧房单位。

雅乐轩最受买家欢迎的单位是三卧房和四卧房高级单位，该项目在延迟付款计划（Deferred Payment Scheme）下售出的单位，须缴付额外3％。

文告说，第二次买家对项目表示浓厚兴趣，占电子申请超过70％。按照EC的售屋条规，仅有30％或108个单位预留给第二次买家，这一轮销售预订将于9月16日进行。