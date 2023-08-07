美国隔夜股市全面下滑，道琼斯工商指数、标普500指数和纳斯达克指数跌0.36%至0.53%。

本地股市星期五（8月4日）因套利活动走低，海峡时报指数收市报3292.39点，下滑0.35％或11.67点。

亚洲股市星期一（7日）开盘走跌，日本和韩国股市跌1％和0.5％。

本地股市星期一可关注股票：

1. 胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）要求暂停交易。

2. Elite商用投资信托（Elite Commercial REIT）上半年每单位派息同比减少24.2％至1.94便士（约0.034新元）。信托保留了10%的可分配收入，按90% 的派息率计算，单位持有人每单位将获派发1.74 便士。派息日为9月21 日。

Elite商用投资信托同时披露，已经就两项房地产项目Openshaw Jobcentre和John Street签订了买卖协议，出售价为110万英镑。此外，脱售另外三处空置资产的计划也进入到后期阶段，估计脱售价将高于账面价值。

3. GRP Ltd回应新加坡交易所询问时指出，公司首席执行官苏显龙（音译，David Su Hsieng Loong）被要求暂停职务，主要涉及苏显龙提出的费用申报是否遵守公司程序和提交的资料是否属实有关。董事会打算进一步审查苏显龙是否适合继续担任非执行董事。现任首席财务官 Kantilal s/o Champaklal Ramdas 目前在董事会的监督下负责首席执行官的工作。

4. 停牌中的房地产发展商皇冠（Imperium Crown）于8月3日收到Kroll Singapore的索偿信，要求公司支付拖欠费用3万3705元。Kroll为公司出售中国的资产提供估值服务。Kroll要求公司自8月3日起的45天内还款，否则将采取一切必要措施保护其利益，包括但不限于对公司提起法律诉讼。

5. 许兄弟集团（Koh Brothers Group）上半年由盈转亏，净亏损1604万元，每股亏损3.89分。不过，房地产部门的营收增加，推动集团上半年营收增加24％至1亿9660万元。

6. 许兄弟生态工程公司（Koh Brothers Eco Engineering）上半年由盈转亏，亏损960万元，每股亏损0.34分，公司营收下滑12％至9010万元。