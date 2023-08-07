明年3月起 新航恢复多条航班趟次至疫情前水平

冠病疫情后的飞行需求强劲增加，新加坡航空公司将在明年的北方夏季运营季节期间，调整多个主要市场的航班往返趟次至疫情前，甚至超越疫情前的水平，并将部分客机提升到可运载更多乘客的型号。

北方夏季运营季节是从2024年3月31至10月26日。

新航星期一（8月7日）发文告宣布加强航线网络服务，航班趟次达到或超越疫情前水平的目的地包括：艾哈迈达巴德（印度）、北京和上海（中国）、哥本哈根（丹麦）、岘港（越南）、迪拜（阿拉伯联合酋长国）、东京羽田机场（日本）、西雅图和休斯顿（美国），以及达尔文、墨尔本和珀斯（澳大利亚）。

根据文告，新加坡和法兰克福之间的空客A380服务将恢复。新航将使用宽体A350-900中程客机飞往澳大利亚凯恩斯和马尔代夫马累（Male），并恢复新加坡与巴塞罗那之间的直航服务。

以达尔文来说，从明年3月31日起，航班将从每周五次增加到每天一次，而墨尔本的航班则从明年5月26日起，从每天四次增加到每天五次。这两个地点的航班趟次届时将恢复至疫情前的水平。

至于阿拉伯联合酋长国，从明年3月31日起，飞往迪拜的航班趟次将从每周七次增至11次，超过疫情前。

新航市场规划高级副总裁陈如安说，随着新航发布北方夏季航班时刻表，旅客可提前策划明年的旅行计划，“新航不断调整和扩大服务网络，以便满足需求模式。乘搭我们航班的客户，也将能从中享受更多选择和灵活性。”