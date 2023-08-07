海指周一上午反弹涨0.47％

本地股市连续三天收低后，反弹上扬，星期一（8月7日）上午涨15.63点或0.47％。截至星期一中午12时，海峡时报指数报3308.02点。

泰源（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说：“我不认为海指只是技术性反弹。它在前几个交易日下滑，目前在支撑水平3300点附近，延续之前的上涨趋势。”

王彬妮也说，投资者可能在星展银行（DBS）和华侨银行（OCBC）派息前，先保留手上的持股，给股市带来支撑。

多只海指股星期一除息，包括大华银行（UOB）、吉宝企业（Keppel Corp）、凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）以及丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）。

上午涨势最猛的指数股是胜科工业（Sembcorp Industries），一度涨了6.8％，股价上升到5.98元。中午12时报5.95元，涨幅略收窄至6.25％。

胜科上星期五（4日）发布上半年业绩之后，多家证券行调高它的目标价，其中花旗集团把目标价调高19％至7.13元，同时把2023财年至2025财年的每股盈利预测分别调高34％10％和10％。

花旗看好胜科管理层的执行能力，包括增加传统能源业务的长期购电协议，以确保短期和中期盈利稳定，能有效管理资本结构风险和降低利息成本，以及继续向再生能源转型。

另一只海指股创业公司（Venture Corp）星期一上午下跌2.99％，中午报13.95元。

创业公司上星期五闭市后发布上半年业绩。由于科技领域大部分需求疲软，上半年净利同比下跌19.7％，报1亿4000万元，每股盈利报48分，比去年同期减少19.7％。