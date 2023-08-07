胜宝工业信托股东开创先例 批准撤换管理公司并把管理内化

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）的股东以57.46%和55.60%票数，批准撤除外部管理公司和把管理内化的议案。

股东们在星期一（8月7日）早上的特别股东大会上，作出了上述决定。胜宝股东两敌对阵营这次激烈的纷争，算是有了结果。

胜宝工业信托的最大股东兼赞助机构ESR集团，它独资拥有的胜宝外部管理公司，以及投票顾问公司Glass Lewis，都建议股东否决特大的两项议案。要求召开特大寻求股东批准这两项的是第三大股东Quarz亚洲资本（Quarz Capital Asia）。

如今议案通过，信托将开创本地房地产投资信托（REIT）的先例，是本地第一个要把管理内化的REIT。

接下来至少12个月，信托和受托机构还有许多工作要做。信托必须确保银行继续支持提供贷款，同时设立内部管理公司、组织管理团队以及取得股东和管制批准等。

按赞助机构和管理公司的说法，以上任何一个环节出问题都可能带来大问题，管理内化不成功，受托机构可能把信托清盘，这是充满不确定性和有风险的。

胜宝的不少股东选择相信Quarz的看法，认为管理公司必须对股东负责、必须能被撤换，新加坡是个金融中心，信托应该不会因把管理内化而倒闭 。

胜宝工业信托有1万1000名股东。信托星期一暂停交易，上星期五（4日）闭市报0.405元。