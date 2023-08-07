居家病房试点计划扩大 更多人可在家接受治疗

居家病房试点计划的规模将扩大，让更多医院和病症的病患，能在家接受治疗和休养。

卫生部医疗护理转型署星期一（8月7日）宣布，居家病房（Mobile Inpatient Care @ Home）试点计划已从今年4月开始，逐步扩展到樟宜综合医院、竹脚妇幼医院、盛港综合医院和陈笃生医院。这意味着这项计划已涵盖本地大部分公共医院。

除了普通内科的病患，合适的儿科、妇产科、康复医学等专科服务病患也能参与计划。例如，在竹脚妇幼医院，患有骨痛热症或皮肤感染的儿童，以及患有妇科疾病的妇女可加入计划。陈笃生医院则是安排病患在家进行复健，而盛港综合医院会让部分急诊病患居家治疗，节省等候时间。

居家病房试点计划2022年4月在新加坡国立大学医学组织、新加坡中央医院和义顺保健集团推行。截至今年6月，参与的病患人数已达到约1000人，他们平均七天出院，因此一共节省约7000病房日数。卫生部医疗护理转型署预计，为期两年的计划在2024年4月结束时，将有超过2700名病患参与。

在计划下，病患可选择在家入住“虚拟”病房，全天候接受医疗团队的护理。 医护人员会通过电话咨询和家访继续提供护理，直到病患康复并可以“出院”。试点计划也通过非接触式生命体征监测等技术，加强对病患的监测。如果病情恶化，医疗团队会立即评估，制定相应的护理方案，包括转回医院。

参与试点计划的病患，也能享有同住院病患相同水平的政府津贴，以及终身健保和保健储蓄等计划。

卫生部医疗护理转型署助理总监赖逸峰说，之前的数据显示，参与的病患医药费平均可减少两到四成。目前当局正通过试点计划来进一步验证计划的成本效益。当局也在评估计划的安全和效果，以及病患和医护人员的体验，以便全面落实计划。