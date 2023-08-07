居家病房试点计划扩大 更多人可在家接受治疗

王康威

更新 /
更新 / 2023年8月7日 6:29 PM
发布 /
发布 / 2023年8月7日 1:34 PM
李慧芳（左）的女儿谢瑞恩（中）今年6月感染骨痛热症，住院五天后决定加入居家病房试点计划，回家继续接受治疗。竹脚妇幼医院居家康复计划小儿全科医生兼综合儿科服务顾问医生庄佩琪每天早上都会通过视讯“巡房”，向她们跟进情况。（陈渊庄摄）
李慧芳（左）的女儿谢瑞恩（中）今年6月感染骨痛热症，住院五天后决定加入居家病房试点计划，回家继续接受治疗。竹脚妇幼医院居家康复计划小儿全科医生兼综合儿科服务顾问医生庄佩琪每天早上都会通过视讯“巡房”，向她们跟进情况。（陈渊庄摄）

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居家病房试点计划的规模将扩大，让更多医院和病症的病患，能在家接受治疗和休养。

卫生部医疗护理转型署星期一（8月7日）宣布，居家病房（Mobile Inpatient Care @ Home）试点计划已从今年4月开始，逐步扩展到樟宜综合医院、竹脚妇幼医院、盛港综合医院和陈笃生医院。这意味着这项计划已涵盖本地大部分公共医院。

除了普通内科的病患，合适的儿科、妇产科、康复医学等专科服务病患也能参与计划。例如，在竹脚妇幼医院，患有骨痛热症或皮肤感染的儿童，以及患有妇科疾病的妇女可加入计划。陈笃生医院则是安排病患在家进行复健，而盛港综合医院会让部分急诊病患居家治疗，节省等候时间。

居家病房试点计划2022年4月在新加坡国立大学医学组织、新加坡中央医院和义顺保健集团推行。截至今年6月，参与的病患人数已达到约1000人，他们平均七天出院，因此一共节省约7000病房日数。卫生部医疗护理转型署预计，为期两年的计划在2024年4月结束时，将有超过2700名病患参与。

在计划下，病患可选择在家入住“虚拟”病房，全天候接受医疗团队的护理。 医护人员会通过电话咨询和家访继续提供护理，直到病患康复并可以“出院”。试点计划也通过非接触式生命体征监测等技术，加强对病患的监测。如果病情恶化，医疗团队会立即评估，制定相应的护理方案，包括转回医院。

参与试点计划的病患，也能享有同住院病患相同水平的政府津贴，以及终身健保和保健储蓄等计划。

卫生部医疗护理转型署助理总监赖逸峰说，之前的数据显示，参与的病患医药费平均可减少两到四成。目前当局正通过试点计划来进一步验证计划的成本效益。当局也在评估计划的安全和效果，以及病患和医护人员的体验，以便全面落实计划。

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