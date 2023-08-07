金管局未来三年投入多达1.5亿元推动金融科技与创新

新加坡金融管理局承诺未来三年投入多达1亿5000万元，以推动金融领域科技与创新，而环境、社会和治理（ESG）相关的金融科技是新的重点发展领域之一。

这笔资金将在“金融领域科技和创新3.0计划”（Financial Sector Technology & Innovation Scheme，简称FSTI 3.0计划）下发放。

金管局星期一（8月7日）发文告披露，为了促进ESG金融科技解决方案被广泛采纳，金管局将支持开发和部署满足金融领域ESG数据、报告和分析需求的项目，资助核准费用高达50%，每个项目顶限为50万元。

另外，金管局会资助下一代的卓越中心，强化金融服务领域创新文化。资助对象除了金融机构和全球科技公司，也会扩大至企业风险资本（Corporate Venture Capital）。资助核准费用高达50%，每个项目顶限为200万元。

金管局说，企业风险资本在识别和培育下一代起步企业方面很重要，这笔资金将使企业风险资本能够提供强有力的指导和支持，帮助起步企业扩大规模并发展具韧性和可行的商业模式。

由于意识到与行业合作，共同支持由Web 3.0等新兴技术衍生的创新金融科技解决方案，对金融行业而言很重要，金管局将公开征询在行业用例中使用创新技术，提供资金来扶持实际试验和商业化。

副总理兼财政部长黄循财去年11月在新加坡金融科技节致辞时宣布了FSTI 3.0计划。

金管局局长孟文能在文告说，作为FSTI计划一部分，金融业发展基金（Financial Sector Development Fund）自2015年以来已拨出3亿4000万元来推动金融领域科技和创新的采纳。FSTI1.0计划和2.0计划帮助增强金融机构数码化能力，“通过FSTI3.0计划，我们期待与业界继续合作，推动更具意义的金融创新。”