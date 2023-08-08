继上周下跌之后，美股在星期一（8月7日）迎来反弹。道琼斯工商指数涨1.16%，标普500指数涨0.90％，纳斯达克指数涨0.61%。

美股财报季已进入尾声，目前财报大多好于预期。迄今为止已有84%的标普500成分公司公布了财报，其中约80%的业绩超出华尓街预期。

本周投资者焦点将转向7月消费者与生产者价格指数。这两项数据因为与通胀路径及美国经济的健康状况关系密切而受到广泛关注。

受多家公司第二季业绩表现积极推动，新加坡海峡时报指数星期一闭市涨17.48点或0.53%，报3309.87点。

以下是星期二（8日）可关注的股票：

1. 亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality Trust）开盘前公布的财报显示，公司在2023年上半年每股派息1.501美分，同比增长5%；可派发收入为870万美元，同比增长6.8%。上半年净房地产收入为2200万美元，同比增长4%。尽管入住率仍未达到疫情前水平，但平均每日房价（ADR）增长强劲，使得上半年平均每间可用客房收入（RevPAR）同比增长19%，达到95美元。

2. 丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）宣布已与第三方公司签订协议，以6000万令吉（约1765万新元）的价格出售一处位于马来西亚雪兰莪州的房地产。该售价比今年3月31日的最新估值5200万令吉（约1529万新元）高出15.4%。这次交易预计在2023／24财年完成，对信托的净资产价值和净物业收入不会产生重大影响。

3. 长信传媒（G.H.Y CULTURE & MEDIA）公布截至6月底的上半年业绩显示，集团上半年净亏损190万元，主要是由于新元兑人民币升值而造成340万元的净外汇损失，排除净外汇损失后的净利为150万元。集团营收同比增长58%至3270万元。

4. 亚洲征信有限公司（Credit Bureau Asia）公布截至6月底的上半年业绩显示，集团扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）同比增长18％至470万元 ；营收同比增长12%至2640万元。其中，非金融机构数据业务的营收和税前净利分别增长了12%和26%，金融机构数据业务的营收和税前净利润分别增长了13%和9%。每股盈利1.73分。董事会建议派发每股1.70分的中期股息。

5. 合盛农业集团（Halcyon Agri Corp）发布盈利预警，预计2023年上半年集团将出现亏损。亏损原因是在全球需求疲软和原材料价格高企背景下，橡胶价格压缩导致利润率下降。由于利率上升，集团净融资成本增加。根据集团向第三方贷款的最新回收进度，预计回收金额可能低于其账面价值，因此将确认额外的减值拨备。