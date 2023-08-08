华联企业上半年净利下滑54.6%

华联企业（OUE）在截至今年六月底的上半年中，净利同比下滑54.6%至4020万元。

公司在星期一晚间（8月7日）发布的最新业绩显示，今年上半年每股盈利4.75分，比去年同期低了5.44分。公司将派发每股1分的中期免税股息。

公司上半年营收同比增长53.3%，达到3亿零450万元，各板块业务收入均获得增长。

房地产板块上半年收入同比增长46%，达到2亿零500万元。该板块下的投资物业、发展物业和酒店业务均实现了增长。

其中，投资物业部门收入上涨12.7%。上半年，新加坡核心中央商务区甲级办公楼的空置率为4.0%，办公楼租金上涨。

发展物业部门收入同比激增39倍至800万元，原因是完成了OUE Twin Peaks公寓三个单位的销售。

受旅游和会展行业复苏推动，酒店部门的收入翻倍增长，原因是公司在1月重新开放了希尔顿新加坡乌节酒店乌节翼（Orchard Wing）的446间套房。

医疗板块的收入同比增长79.1%，达到7980万元。

在提交给新交所的文件中，公司表示，净利出现同比下滑的主要原因是股权投资企业业绩所占份额较低、财务费用较高、指定以公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值净变动较低，以及投资物业公允价值净变动较低。

公司预计，下半年的租金和出租率料保持稳定。但由于高通胀和货币政策收紧，全球和国内经济复苏仍受阻。中国方面，尽管政府提供政策支持，但中国房地产行业的复苏预计仍将疲软。

星期二（8月8日）早盘，华联企业股价为1.06元，无变动。