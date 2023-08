哈莉玛总统和李显龙总理星期二(8月8日)早上,率领多名政要和公务员,在总统府参加简单且庄重的国庆敬礼仪式,提前庆祝国家独立58周年。

出席仪式的包括:副总理兼财政部长黄循财、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、公务员首长叶成昌,以及约300名来自总统办公室和总理公署的人员。

他们早上9时30分在总统府广场举行了简单但庄严的国庆敬礼仪式,一同高唱国歌、宣读信约,并合唱爱国歌曲《一个民族,一个国家,一个新加坡》(One People, One Nation, One Singapore)。

他们之后移步总统府宴会厅,欣赏艺术慈善机构Musical Theatre Limited的现场表演。六名表演者献唱耳熟能详的爱国歌曲《家》《新加坡,我为你奉献》(Count on Me,Singapore)和1997年的国庆主题曲“Future in My Dreams”。