海指周二早盘微起0.34点

经历3月以来表现最差的一个交易周后，美股三大指数星期一（8月7日）强劲反弹。亚洲主要股市星期二早盘表现不一，香港股市跌幅最大，日本、悉尼股市上扬。

本地股市方面，新加坡海峡时报指数截至中午12时微涨0.34点或0.01％，报3310.21点。

13只海指成份股上涨，涨幅最大的是创业公司（Venture Corp）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），截至中午12时分别上涨1.87%和1.21%。

11只成份股下跌，领跌的是凯德商用新加坡信托（CapLand IntCom T）和胜科工业（Sembcorp Industries），截至中午12时跌幅分别为4.00%和1.15%。

本周的市场焦点是中国周二发布的贸易数据。随着经济增长放缓，中国第二季度新增外资跌至25年来的最低水平，预计通货紧缩的压力将继续打击中国企业。

另外，本周四美国将公布消费者价格指数（CPI），可能会为投资者提供一些线索，以判断美联储是否会再次提高利率。

纽约联邦储备银行行长约翰（John Williams）给市场带来了一些乐观情绪，他认为“货币政策处于一个好的状态——我们已经达到了我们需要的政策水平”。

在周一的一次访谈中，他补充说，尚不确定是否需要进一步提高利率并保持紧缩政策。



但他表示，如果通胀继续趋软，那么利率可能从明年或2025年开始下降。

摩根士丹利的迈克尔（Michael Wilson）表示，上周惠誉评级（Fitch Ratings）下调美国政府信用评级以及随后发生的债券市场抛售，表明“投资者应准备好面对可能的失望”，因为经济和盈利增长可能不及预期。

根据最新的“Markets Live Pulse”调查结果，绝大多数投资者预计美国在2024年底之前会陷入经济衰退。他们认为，美联储的紧缩政策将带来进一步的不利影响。