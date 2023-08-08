男子涉以潜逃律师之名 骗两保险公司7.7万元

48岁印度籍男子涉以潜逃律师杨耀辉的名义，与两家保险公司洽谈工伤索赔，骗取近7万7000元，星期二（8月8日）早上被控上法庭。

新加坡警察部队星期二早上发文告指，48岁的萨哈然吉（Saha Ranjit Chandra）涉嫌在2020年7月到2021年2月之间，以当时Whitefield律师事务所的董事兼律师杨耀辉的名义，与保险公司洽谈工伤赔偿事宜。

萨哈然吉来自印度，他星期二早上被控五项控状，包括两项欺骗罪、两项抵触律师专业法令（Legal Profession Act）的罪行和一项提供假资料给律政部的罪行。

根据控状，受害的两家保险公司分别是大东方人寿保险和中国太平保险（新加坡）有限公司。被告涉骗取的总金额约7万6822元。

另外，被调查期间，被告于2022年1月15日代表Royal Jewellery有限公司申请为珠宝经销商时，也做出不诚实的申报，没有告知当局自己仍有案件在身，正接受调查。

主控官说，仍需要时间进一步调查，或将加控，不反对让被告保释，但因涉案数额高，加上当局也面对难以传召被告协助调查的问题，申请将保释金定为10万元。

律师指出，被告和妻子都已是新加坡永久居民，儿子在当兵，还有仍在求学的孩子，潜逃风险低。法官也认为10万元太高，最终批准被告以6万元获得保释，案展10月3日过堂。