毕丹星：新加坡正处自省阶段 应重新审视国家政策

工人党秘书长毕丹星说，出于近期争议等原因，我国正经历深刻自省的阶段，值此之际，国家政策也应重新审视，以适应今时今日的新加坡。

毕丹星也是国会反对党领袖，他星期二（8月8日）通过工人党脸书发表国庆献词。他提到，国庆歌曲《家》（Home）25年后，在新加坡和世界身处不同的关口之际重新演绎，国家政策也须与时俱进，重新关注如何改善新加坡人的生活和生计，让新加坡成为大家共同珍惜的家园 。

毕丹星说，工人党作为“理性、负责和受尊重的政党”，将继续在国会为此做出贡献。“我们在竞选宣言和国会提出多项建议，很高兴在国会讨论和政府政策中都看到进展。”

他举例说，由于通货膨胀的压力和生活费的上涨，工人党今年2月要求调高全职国民服役人员的津贴；今年5月，政府宣布国民服役人员每月津贴将增加最多200元。

工人党在竞选宣言也主张，应要求聘请外籍专业人士的雇主，通过独立顾问评估学历。人力部从今年9月起规定，雇主为所有外籍雇员申请新就业准证时，须提交学历认证。

毕丹星说：“这在为新加坡人提供更好的工作保障，以及打造更公平的雇佣过程的道路上，迈进一步。”

工人党也就公共住房、反歧视法律和体育等课题发言。

毕丹星强调，工人党将继续在国会提出最符合新加坡利益的政策，并与新加坡人合作，共同筑梦。在国会之外，他们也将倡导更公平、公正和友善的社会。