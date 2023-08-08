通货膨胀临近 市场表现谨慎海指微涨3.92点

美国通货膨胀指数公布前，市场表现谨慎。新加坡海峡时报指数星期二（8月8日）微涨3.92点或0.12%，闭市报3313.79点。

亚太股市涨跌互现，台湾上涨0.90%，领涨区域股市；东京和悉尼分别上涨0.27%和0.03%；首尔、上海和深圳则全部下跌，跌幅介于0.25%至0.33%；香港表现最为逊色，下跌1.78%。

中国星期二公布进出口数据不佳，一定程度上影响了区域股市。根据中国海关总署公布的数据，中国7月出口同比下降14.5%，进口下降12.4%，不及市场预期，跌幅持续扩大。

本地股市全场成交量11亿5000万股，总成交额9亿5213万元。上升股265只，下跌股327只。

成份股方面，14只上涨，13只下跌，三只持平。

涨幅最大的是创业公司（Venture Corp）和香港置地（Hongkong Land），前者起2.23％，收报14.2元；后者起1.97％，收报3.63美元。

跌幅最大的是凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和胜科工业（Sembcorp Industries），分别下滑3％和2.46％，收报1.94元和5.94元。