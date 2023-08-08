华侨银行新防诈措施引热议 银行公会：不会监控客户手机

侦测到非官方应用就会禁止使用银行应用，华侨银行推出新防诈措施后引发热议。银行公会指出，这项安全功能是要保护客户，并不会监控客户手机。

《联合早报》早前报道，华侨银行为进一步保护客户，免受恶意软件入侵手机，在上个星期六（8月5日）更新银行手机应用时推出新措施，即客户使用华侨银行应用时，就会侦测客户的手机内是否下载自非官方应用商店的应用。若发现非官方应用，就会弹出信息，暂时禁止客户使用银行应用。

新措施一推出就引起热议，公众褒贬不一，有人担心银行会侵犯个人隐私。

对此，银行公会常务主任洪爱雯答复《联合早报》询问时说，各大银行一直与政府和执法部门密切合作，打击恶意软件相关的诈骗案。为侦测恶意软件活动，银行正推出更强大的安全功能。

洪爱雯说，恶意软件诈骗具有攻击性，对客户构成严重的威胁，而这些恶意软件一般通过第三方，或可疑网站下载的应用而被安装到手机里。“我们一直提醒公众，从非官方来源下载应用可能带来风险。一般而言，不采取必要预防措施的客户，将承担恶意软件诈骗造成的损失。”

她也强调，银行不会监视客户使用手机，也不会对手机进行监控。“我们向所有银行客户保证，这项安全功能不会收集或储存任何个人资料。在点开银行应用时，这项技术可侦测到与恶意软件活动相似的高风险情况，但无法识别手机用户的身份。”

公会将继续提醒客户保持警惕，采取一切必要的预防措施防范诈骗，而银行已积极实施新的安全措施保护客户。

洪爱雯说：“在推出这些措施时，银行总是在安全和便利之间取得平衡。我们寻求客户的理解，因为骗子的手段越来越高明。”