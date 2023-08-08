华侨银行新防诈措施引热议 金管局：大力支持这项举措

华侨银行推出新防诈措施，侦测到非官方应用就会暂时禁止使用银行应用。新加坡金融管理局指出，这类安全措施难免会给客户带来不便，但对于维护数码银行服务的安全和信心是必要的。

《联合早报》早前报道，华侨银行为进一步保护客户免受恶意软件入侵手机，在上个星期六（8月5日）更新银行手机应用时推出新措施，即客户使用华侨银行应用时，会侦测客户的手机内是否下载非官方应用商店的应用。若发现非官方应用，就会弹出信息，暂时禁止客户使用银行应用。

金管局答复《联合早报》询问时说，当局大力支持银行加强数码服务相关的安全措施。

发言人说，当局一直与各大银行密切合作，采取措施应对跟恶意软件诈骗相关的风险，因为越来越多客户成了这类骗案的受害者。

华侨银行最新的安全措施旨在解决从非官方来源下载应用的风险，这些应用可能含有恶意软件。新措施可能会对用户造成不便，金管局将与银行合作从经验中学习，并不断加强相关的安全功能。

发言人也说，随着诈骗形势的变化，银行公会将继续审查现有反诈骗措施的有效性。

“安全措施会给客户带来一些不便，但对于维护数码银行（服务）的安全和信心是必要的。加上随时保持警惕的公众，稳健的安全措施将有助于我们防御诈骗的能力。”