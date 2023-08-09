零时零分零秒报到 新手父母喜迎国庆宝宝

一名男婴星期三（8月9日）零时零分零秒在竹脚妇幼医院准时报到，成为今年的第一个国庆宝宝。

这名体重2.97公斤的男宝宝是莫哈末赛兹万（Mohamad Syazwan Bin Azmad，30岁，工程主管）和努尔阿齐拉（Nuraqilah Binet Abdul Hamid，28岁，公务员）的第一个孩子。他们为孩子取名塞恩艾弗赞（Zayn Ifzan），寓意“神赐予的美好礼物”。

二人去年11月结婚，在麦加（Mecca）度蜜月时向神明求子，没想到在那次旅程后就愿望成真。

努尔阿齐拉的预产期为9月1日，但由于提前破水，星期一（7日）入住竹脚医院，经历长达18个小时的生产，终于在国庆日零点诞下男婴。

她兴奋地说，“儿子每次的生日都会放烟花”。莫哈末赛兹万补充道，“其他孩子过生日有蜡烛，我们的孩子有烟花。”

另一个国庆女宝宝星期三凌晨1点28分在康盛医疗中心出生，体重3.89公斤，也是达么兹方汀亚德林（Damez-Fontaine Adrien，35岁，数码与创意顾问）和乐高卡拉（Le Gall Clara，34岁，顾问）的第一个孩子。

另一个国庆女宝宝凌晨1点28分在康盛医疗中心出生，体重3.89公斤，是法国夫妻达么兹方汀亚德林（右二）和乐高卡拉（右一）的第一个孩子。康盛医疗中心的工作人员也为国庆宝宝送上礼物。（康盛医疗中心提供）

这对法国夫妻为女儿取名妮娜（Nina），他们还打趣地说，“国庆宝宝可能会对我们申请永久居民有帮助”。夫妇二人在新加坡居住了一年，亚德林认为，“新加坡是个适合建立家庭的国家，所以我们决定搬来新加坡长期居住”。

乐高卡拉的预产期是本月1日，虽然延后了约一周，但她说，“在法国，预产期是41周，比新加坡预计的40周长一周，所以我们决定再等一周，在41周生下孩子。”

两对新手父母对于他们的第一个孩子都充满爱意。亚德林认为自己的女儿“是世界上最可爱的宝宝”，莫哈末赛兹万则希望儿子可以勇敢面对未来的挑战，在困难面前坚毅不屈。