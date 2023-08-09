国庆庆典今晚登场 人潮开始涌入政府大厦前大草场

国庆庆典星期三（8月9日）傍晚正式登场。下午3时许，人潮已开始从各个方向涌入政府大厦前大草场。

据《联合早报》记者观察，前往政府大厦前大草场观看国庆庆典的公众，大多选择乘坐地铁来到现场附近。

在政府大厦地铁站的闸门处，有多名公共交通保安指挥处（Transcom）的警员维持秩序。上电动扶梯来到来福士城入口，指示牌设置在醒目的位置，提醒前去政府大厦前大草场的公众提前准备好门票。

从来福士城到政府大厦前大草场的距离并不长，一路上可见新加坡武装部队和警察部队人员协助疏导人流，现场井然有序。

星期三（8月9日）下午3时许，人潮已开始从各个方向涌入政府大厦前大草场。（马华卿摄）

观众入场前须到巨型帐篷接受安检。据观察，除了带摄影器材的媒体工作者们，不少公众都选择“轻装上阵”，在约半分钟内通过安检。

退休人士许荣辉（68岁）与太太、女婿和两个女儿一起来看国庆庆典。他的肩上挎了一个国庆礼包。他受访时说：“为了加快通过安检的速度，我没有带不必要的东西。果然，我用了不到一分钟就通过了安检。”

林艳莹（34岁，人事部高级职员）则与家人和男友一行六人，驾车来到福康宁公园的停车场，再步行约10分钟来到政府大厦前大草场。“这次我抽中六张国庆庆典门票，能和家人在冠病疫情后再次到现场看国庆庆典，我非常开心。”

据此前报道，警方在庆典现场周围设置了有电眼及播报功能的监控系统，显示屏可提供指示，并装有红蓝警示灯，如果有路段出现人潮拥堵情况，系统可播放相关信息实时传达给现场公众。

警方也沿用去年曾在不同节日使用的线上实时地图Crowd@MarinaBay，公众可在国庆日下午1时30分至晚上10时，查看人潮状况或临时关闭的区域。

公众可上网go.gov.sg/crowd-at-marina-bay，或用手机扫描放置在现场周围一带的QR码看板，查看实时地图。