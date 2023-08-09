【国庆庆典】滨海湾赏国庆烟花 民众中午开始“占位”

为了观赏烟花和感染现场气氛，滨海湾一带有公众自中午提前到场“占位”，到了下午4时许已有上千名公众等待晚上的烟花汇演。

《联合早报》记者下午4时走访滨海湾金沙周围时，已有多名公众聚集在此处，不少公众自备食物和桌椅占到好位，希望待会可以近距离观赏空军和烟花表演。

室内设计师辜明财（56岁）骑着脚踏车，携带着爱犬一起到滨海湾庆国庆。他在脚踏车上插上国旗，爱犬也戴着墨镜，头上套着印有国旗图案的发束，吸引不少公众目光，纷纷拿起相机与狗狗合影。

辜明财说：“我花了30分钟一路从东海岸骑来滨海湾金沙周围。大家都喜欢狗狗，我特地带它前来，带动现场的气氛，让大家都觉得开心。”

室内设计师辜明财特别为爱犬精心装扮。（陈嘉慧摄）

五邻里庆国庆 民众提早“占位”赏烟花

今年，全岛有五处邻里烟花燃放点，分别是勿洛体育场、淡滨尼天地、大巴窑体育场、兀兰体育场和裕廊西体育场。

本报记者下午3时左右走访淡滨尼天地，发现这里已有多名公众到场参与淡滨尼天地配合国庆日举办的不同活动。

不少民众从下午3时就到淡滨尼天地感受国庆气氛。（梁麒麟摄）

到了下午3时15分，在二楼和四楼的体育场入口处，已有近百名穿着红衣的公众排队领票等待入场，引颈期待晚上的烟花秀。

带着三岁儿子和妻子前来的林耀钦（34岁，金融业）说，今年没有申请到国庆庆典门票，但为了给孩子不一样的体验，一家三口决定到淡滨尼天地，与其他居民同乐。

“虽然无法到政府大厦前大草场，但我们住在淡滨尼天地附近，所以还是决定来这里，让孩子能够感染不一样的国庆气氛。”