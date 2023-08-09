【国庆庆典】去年10月成军 数码部队首次亮相国庆庆典

在铿锵的军乐声中，举着36面团旗（regimental colours）和四面礼旗（state colours）的旗队（Colours Party），率领各个仪仗队方阵，迈着英姿飒爽的整齐步伐，依次进入政府大厦前大草场。

细心的观众会发现，今年的国庆庆典的检阅礼和仪式环节的方阵中，出现了一个身着灰色和白色军服的方阵。这就是首次参加国庆庆典、我国武装部队去年10月正式成立的第四军种——国防数码防卫与情报军部队（DIS）。

今年担任DIS仪仗队司令官的五级军事专才杨慧琳（30岁）迎来“双丰收”，不仅参加了国庆庆典，还于今年7月取得新加坡国立大学李光耀公共政策学院国际事务硕士学位，并获颁李光耀公共政策学院的“最佳顶点项目”（Best Capstone Project）奖。

杨慧琳此前受访时说，今年是她第三次参加国庆庆典，她也曾是2007和2009年国庆庆典女童军方阵的司令官。与过去两次比起来，这次的体验非常不同。“我非常荣幸能有这个机会，队员们和我都付出了很多努力。虽然花很多时间排练，也颇具挑战，但也是值得的。”

担任检阅礼司令官的是38岁的拉古马兰（Ragumaran S/O Davindran）中校，他也是首个在国庆庆典担任这一职责的军需官，他的七岁儿子将参加接下来的全面防卫检阅礼演出。