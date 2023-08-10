关键通货膨胀数据发布前，美国隔夜股市下跌，纳斯达克指数和标普500跌0.54%和0.70％，纳斯达克指数跌1.17％。

本地股市星期三（8月9日）因国庆日休市一天。

亚洲股市星期四（10日）开盘走软，日本和韩国股市下滑大约0.4％和0.5％。

本地股市星期四可关注的股票：

1. 缺少了大笔脱售资产后的收益，城市发展（CDL）上半年扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）同比减少超过九成至6650万元，每股盈利从去年同期的122.7分减少至6.6分。

在房地产开发业务的推动下，城市发展上半年营收同比增长83.6% ，达到27亿元。董事会宣布每股派发4分特别中期股息，9月5日派发。

2. 凯德投资（CapitaLand Investment）在印度推出商业园发展基金CapitaLand India Growth Fund 2（CIGF2），基金规模的目标为5亿2500万元，并将投资于印度门户城市黄金地段的甲级商业园区。在首次集资中，凯德投资已从一家国际机构获得2亿6300万元的资金，该机构持有基金50%的股份。凯德投资打算保持20%的发起人股份。

3. 博纳产业（PropNex Realty）上半年净利减少18.4％至2205万元，每股盈利相应减少至2.98分。董事会建议每股派发2.5分中期股息，股息派发率约为净利的84%。股息派发日是9月4日。

4. 由于未能获得裕廊集团（JTC）同意，傲凯国际（OKH Global Ltd.）脱售大成连路（Tai Seng Link）12号一处房产和厂房设备的公开招标合同已经取消。傲凯国际预计，这不会对公司和集团截至2024年6月30日的本财政年度之净有形资产和每股盈利产生任何重大影响。

5. 全美世界（Best World）第二季净利略减0.6％至3868万元，每股盈利8.9分，同比增加10.4%。考虑到集团的短期和中期承诺，其中包括但不限于营运资金需求和企业行动资金需求，以及不确定的商业环境因素，董事会没有建议派息。