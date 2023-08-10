李总理：未来仍有挑战 深信我国继续坚强团结

新加坡能有今日的成就，全靠我们过去在逆境中发挥坚韧团结的精神。李显龙总理有信心，新加坡能继续保持坚强和团结，迎接未来的新挑战。

国庆庆典星期三（8月9日）圆满落幕。李总理星期四（10日）在脸书发文说，今年的庆典主题“齐心向前进”（Onward as One）别具意义，因为我们过去三年经全民努力，成功对抗冠病疫情。

李总理说，新加坡总会面对新挑战，但他提醒，定义我们的不是逆境，而是我国如何应对逆境。他说，正是我们的坚韧和团结，才造就了今天的新加坡。

“我相信我们将继续保持坚强和团结。我们完全有理由满怀希望和信心，乐观地展望未来。”

副总理兼财政部长黄循财星期四也在脸书贴文，感谢今年的国庆庆典表演创意总监陈子谦，为大家带来精彩的演出，激励我们照亮他人。

陈子谦是本地知名导演，今年也是他继2020年后，再次担纲国庆庆典创意总监。

超过2万7000名观众星期三齐聚政府大厦前大草场，为国家58岁生日庆生。