美将发布关键通胀数据 本地股市上午跌0.2％

美国即将发布关键通货膨胀数据，投资者倾向避险，大部分亚洲股市走软，本地股市上午跌6.68点或0.2％。

截至星期四（8月10日）中午12时，海峡时报指数报3307.11点。

韩国、香港和上海股市跌0.2%至1%左右，日本股市涨0.52%，澳大利亚股市横摆。

IG市场策略师叶俊荣指出，美国财报季结束，即将公布的消费价格指数（CPI）将决定未来几周的市场走势。

分析师：最新通胀数据成美联储9月加息关键

叶俊荣说：“最新通胀数据在很大程度上被视为是决定美国联邦储备局会否在9月加息的关键。”

市场预测，美国7月份整体通胀将从之前的3％回升至3.3％，但核心通胀将保持在4.8％。

叶俊荣指出，美联储可能需要更多数据来支持进一步收紧货币政策的看法，但任何通胀意外升温导致美联储须要进一步加息的预期，都可能在短期内提振美元，同时抑制风险情绪。

联邦公开市场委员会（FOMC）将于9月19日和20日召开下一轮政策会议。

本地股市星期四上午跌幅较明显的海指股有星展集团（DBS，跌0.67%）、新加坡交易所（SGX，跌1.85%）、城市发展（CDL，跌2.53%）和胜科工业（Sembcorp Industries，跌2.86%）。

其中城市发展开市前发布上半年业绩，由于缺少了大笔脱售资产后的收益，集团上半年扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）同比减少超过九成至6650万元，每股盈利从去年同期的122.7分减少至6.6分。

在房地产开发业务的推动下，城市发展上半年营收同比增长83.6％，达到27亿元。董事会宣布每股派发4分特别中期股息，派息日是9月5日。