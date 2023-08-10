无视停工令 商业潜水服务公司罚款11万余元

一家提供商业潜水服务的公司，无视人力部发出的停工令，在停工令生效期间多次展开潜水作业，将潜水员的生命置于危险中，被法庭判处11万5500元的罚款。

人力部星期四（8月10日）发文告指出，海洋联盟潜水私人有限公司（Joint Pacific Ocean Underwater Services Pte Ltd，简称JPO）在2018年10月21日接获人力部发出的停工令（Stop Work Order），但之后半年内仍继续商业活动，抵触工作场所安全与卫生法令，在今年7月14日被法庭罚款。

案情显示，人力部对这家公司一艘名为“JPO Challenger”的潜水船进行稽查后，发现一些安全漏洞，包括缺乏商业潜水设备、商业潜水培训和潜水计划，因此在2018年10月21日发出停工令，禁止公司展开商业潜水活动，以确保员工安全、健康与权益。

不过，人力部之后接获反馈，指JPO可能违反工作场所安全与卫生法令，因此在2019年4月25日再次展开稽查行动。

公司所聘请的潜水员，被令进行水下作业，包括船舶检查、船舶螺旋桨抛光及清理船身。人力部也发现33份服务报告，详细记载水下作业的细节。

文告提醒， 根据工作场所安全与卫生法令，公司一旦接获停工令，就要马上遵守，停止作业，直到当局满意公司改善安全措施。

由于获得公众投报，人力部得以对JPO采取行动。人力部提醒，若发现工作场所存在不安全行为或缺乏安全措施，雇员或公众可通过SnapSAFE网站通知人力部。