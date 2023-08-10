拥车证配额虽增加 大型及豪华车等成价再创新高

汽车拥车证供不应求，再加上车商有多一周的时间累积订单，即使新一轮拥车证配额增加，拥车证成价仍全面上涨。其中，大型及豪华车和公开组的成价再攀新高。

8月首轮拥车证公开投标活动星期四（8月10日）下午结束，大型及豪华车组（B组）成价上升8888元（7.5％），报12万6889元。这刷新了B组两个月前刚创下的12万1000元的纪录。

一般用于注册B组汽车的公开组（E组）成价也创新高，本轮上涨4091元（3.4％），报12万6201元，高于今年5月创下的12万5000元纪录。

应付大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证成价也逼近10万元，增加4297元（4.5％），报9万9499元。

配额增幅最大的货车和巴士组（C组）成价略升99元（0.1％），报8万2100元。

电单车组（D组）是唯一配额减少的组别，成价上涨1000元（9.5％），报1万1501元。

今年8月至10月可供投标的拥车证配额共计1万1019张，比5月至7月的1万零431张多588张，即5.6％。

其中，C组配额多273张（66.4％），增幅最显著；A组配额增加427张（12.7％）；B组和E组则分别增加153张（5.7％）和33张（4.4％）。