为满足赌瘾偷路由器到新山变卖 男子判监八个月　

为了满足赌瘾，物流公司的生产操作员趁仓库无人时，数次把总价值两万多元的路由器偷走，并带到马来西亚变卖，判坐牢八个月。

被告是马来西亚籍的维拉萨米（32岁，Vsaraavanan Vellasamy），他面对一项监守自盗的控状，星期四（8月10日）在庭上认罪。

控状显示，被告在2023年2月至6月13日期间，从嘉里物流中心（Kerry Logistic Centre）偷走93个总值约2万6327元的路由器。

根据案情，被告自2020年11月26日在嘉里物流中心从事生产操作员。他自2023年1月起被升职为高级生产操作员，主要负责安排人手调度和生产线的运行。

被告平日的工作时间是中午12时至晚上9时30分，并会每天往返新马两地。

2023年2月，被告因染上赌瘾陷入经济困难，于是决定趁着晚上无人时，偷走仓库内的路由器，再带回新山售卖。

被告清楚工厂在傍晚6时30分后会停止运作，到时仓库不会有人，便在傍晚6时30分至晚上9时30分期间干案。这段时间是他的值班时间，因此出现在仓库也不会被怀疑。

被告的行径刚开始并未被发现，因此他数次以同样的方式，将仓库内的路由器盗走。

调查显示，被告在新山以每个400令吉的价格出售路由器，共赚取3万7200马币（约1万1104新元），并全花在赌博上。

2023年6月14日，职员察觉仓库内的部分路由器不见后，副经理通过电眼发现被告偷窃，于是报警，被告随后被捕。

被告至今并未做出赔偿。

法官最终判他坐牢八个月。