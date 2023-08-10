房地产投资公允价收益减少 华业集团上半年净利同比跌64%

华业集团（UOL Group）的房地产投资公允价收益减少，导致集团今年上半年净利同比下跌64%至1亿3500万元，营收同比下滑11%至13亿6600万元。

集团在星期四（8月10日）闭市后发布截至今年6月底的业绩显示，集团的房地产投资归属股东公允价值收益（attributable fair value gain）从去年的1亿9000万元大跌98.2%至350万元。

集团上半年每股盈利同比下跌64%至15.99分；净资产值为12.45元，稍低于去年底的12.59元。

在各项业务的营收方面，贡献一半收入的房地产发展项目业务，上半年同比滑落32%至6亿7630万元，原因是上海住宅项目沁和园（Park Eleven）以及新加坡私宅项目南峰雅苑（Avenue South Residence）和The Tre Ver的收入减少。不过，部分跌幅获AMO Residence和沁水轩（The Watergardens at Canberra）逐步入账的较高收入所抵消。

华业集团总裁粘为信在线上业绩发布会上说，本地私宅市场供应增加，市场已逐渐稳定下来，政府应该开始考虑放宽针对本地买家的额外买方印花税条例。

他指出，私宅买家在购买私宅后必须在14天内支付20%的额外买方印花税，而且必须在六个月内售出他们的组屋。

他认为，既然现在的房价涨势已经趋缓，而且多数买家是买房自住的新加坡公民或永久居民，现在应该是时候让私宅额外买方印花税与执行共管公寓的条例一致。

根据政府条例，购买执行共管公寓的组屋屋主无需预付额外买方印花税，但他们必须在领取新房钥匙后的六个月内卖掉组屋。

华业集团股价星期四上升0.29%，收报6.94元。



