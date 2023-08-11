凯德投资今年上半年净利同比下滑19%

凯德投资（CapitaLand Investment）今年上半年净利同比下滑19%至3亿5100万元，营收下滑1%至13亿4500万元。

凯德投资在星期五（8月11日）开市前公布截至6月底的上半年业绩报告说，集团的多数领域营运表现改善，但面对高利率和房地产组合收益下滑的影响，因为房地产交易市场的谨慎情绪导致再循环交易放缓。

营收略低于去年同期，是因为集团的房地产投资业务（Real Estate Investment Business）收入减少。不过，收费相关业务（Fee Income-related Business）收入增加，抵消了部分跌幅。

集团少了于去年脱售的房地产带来的收入，以及中国房地产的贡献减少，导致房地产投资业务收入同比下跌4%至9亿3200万元。

收费相关业务收入则同比增长9%至5亿1900万元，原因是经常性基金管理费和住宿管理的收费相关盈利增加。新的管理合约的收入也推动收费相关业务收入增长。

每股盈利同比下跌18%至6.9分；净资产值为2.83元，略低于去年底的2.96元。

凯德投资首席执行官李志勤说：“展望未来，我们预计资本再循环的速度会加快。我们维持收购项目时的纪律，在选择上也依旧谨慎，以确保我们继续提供高品质回报。”

获得国际投资者的约13亿元注资

凯德投资也在同一天宣布获得来自国际机构投资者的大约13亿元注资。

集团发表文告说，这笔资金包含投资在凯德中国特殊机会伙伴计划（CapitaLand China Opportunistic Partners Programme）的8亿7000万元、投入凯德开放式房地产基金（CapitaLand Open End Real Estate Fund）的1亿3400万元，以及注入CapitaLand India Growth Fund 2的2亿6300万元。