美国7月份通货膨胀数据优于预期，美国隔夜股市小幅上涨，道琼斯工商指数和纳斯达克指数起0.15%和0.12%，标普500指数持平作收。

美国关键通货膨胀数据发布前，本地股市谨慎观望。新加坡海峡时报指数星期四（8月10日）闭市涨9.14点或0.28%，收报3322.93点。

亚太股市星期五（11日）开盘涨跌互见，目前澳大利亚股市下跌了0.26%，日本和韩国股市涨0.8%和0.5%。

本地股市星期五可关注的股票：

1. 凯德投资（CapitaLand Investment）上半年扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）同比减少19%至3亿5100万元，营收略减1%至13亿4500万元。

凯德投资同时披露，最近成功为旗下的私募基金向国际机构投资者募得13亿元的股权投资。今年迄今，集资总额达到32亿元。与 2022 年全年筹集的25亿元资金相比，凯德投资在八个月内筹集的资金增长了 28%。

2. 新科工程（ST Engineering）上半年净利同比增加0.2%至2亿8060万元，每股盈利9.01分。董事会已批准派发第二次中期股息，每股4分，股东将于9月1日收到股息。

3. 胜科工业（Sembcorp Industries）9月1日起被纳入以新元计价的MSCI新加坡指数（MSCI Singapore Index）。MSCI 新加坡指数衡量新加坡大型和中型股的表现，共有 22只成份股，涵盖了新加坡股市大约85%经调整后的流通市值。

4. 布米达马农业（Bumitama Agri）上半年净利减少45.4%至1.2万亿印尼盾（约1亿零532万新元），息税折摊前盈利（EBITDA）减少45.5%至2.06万亿印尼盾。集团上半年每股盈利686印尼盾（约6新分），每股派发1.25新分中期股息，派息日是9月14日。

5. 益资源（First Resources）上半年净利同比减少44.1%至7150万美元（约9651万新元），核心盈利减少50.8%至6770万美元、息税折摊前盈利减少42.3%至1亿3290万美元。集团宣布派发每股2.5新分中期股息，派息日9月7日。

6. 砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）第二季每单位派息同比减少7.2%至1.473分，将于9月26日派发。信托在第二季保留了200万元，可派发收入同比减少0.4%至2020万元。