TikTok标签热门旅游城市浏览量 首尔最高新加坡第五

随着北半球进入夏天，预告暑假旅游旺季的到来。社交媒体TikTok用户纷纷使用标签，标记出他们最向往的城市。新加坡在一项热门旅游城市调查中排名第五，前三名分别是韩国首尔、法国巴黎和西班牙巴塞罗那。

这项国际调查以热门旅游城市名字和其他标签如#travel、#travelguide 和#travel2023为组合进行搜索，查看哪十个城市在TikTok上拥有最多的标签浏览量。韩国首都首尔以11亿零93万1500次的标签浏览量名列榜首，是今年夏天最受欢迎的旅游目的地。

剩余九大城市分别是法国巴黎（4亿8130万5224次）、西班牙巴塞罗那（1亿零188万2604次）、荷兰阿姆斯特丹（7220万1405次）、新加坡（6289万零900次）、泰国曼谷（3438万6100次）、意大利罗马（2950万次）、土耳其伊斯坦布尔（2858万零845次）、美国纽约（2433万8600次）、日本东京（2366万6700次）。

作为唯一标签浏览量突破10亿次的城市，首尔近年因韩流席卷全球，成了热门旅游景点。TikTok用户建议，除了品尝美食如烤肉等，也可到剧场欣赏独一无二的乱打秀。

排在第五位的新加坡，标签浏览量近6300万次。享有“花园城市”美誉的新加坡拥有郁郁葱葱的绿色空间和天际线，非常适合希望体验干净、现代、充满文化城市的旅客。许多TikTok用户鼓励喜爱美食者，尽情享受新加坡美食，尤其是海南鸡饭，这道佳肴在TikTok上的标签浏览量，超过3040万次。

调查说，现今旅游生态已大幅改变，民众根据电视或小册子上的广告，去某个地方旅行的意愿变低。 相反，想要度假者会通过TikTok用户真实到访过的城市，和他们提供的旅客经验，包括每个城市不同体验的建议，作为出游参考。

“如今，人们会去旅游的地方，就是那些在线上有最多赞、浏览量和分享次数的旅游目的地。”