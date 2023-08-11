涉从聊天应用买漏税烟要转售 29岁男子被控

涉嫌从聊天应用买进漏税香烟后转售，一名29岁男子落网被控。

新加坡关税局星期五（8月11日）发文告说，当局星期一（7日）在马西岭路一带逮捕一名29岁男子，起获1946条漏税香烟。这批漏税香烟所应缴付的关税和消费税，分别为30万5756元和2万5992元。

根据文告，关税局执法人员是在星期一到马西岭路一个停车场展开行动，他们目睹一名男子打开一辆货车的车门，于是上前拦查，从货车里的箱子搜出96条漏税香烟。执法人员当时也注意到一旁停着的货车有异样，于是也检查了该辆货车，另外搜出1850条漏税香烟。

初步调查显示，涉案的29岁男子，相信通过聊天应用向一名不知名人士买进漏税香烟，想要自己转售，没想到关税局闻风而至捉人。他过后也被控上法庭。

根据关税法令和消费税法令，凡购买、出售、运输、交付、储存、保管、拥有或处理漏税货物都是违法行为。触犯法令者可被罚款相当于逃税额40倍的金额，或坐牢最长六年，或两者兼施。用于犯罪的车辆和漏税香烟的出售收益也将被充公。

公众如果想要举报任何走私活动或者逃税行为，可以拨打关税局热线1800-2330000，或者发送电邮至custom_intelligence@customs.gov.sg。