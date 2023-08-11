银行股领跌 本地股市周五早盘下滑40.38点

缺乏利好因素，银行股领跌，本地股市上午下滑40.38点或1.22%。截至星期五（8月11日）中午12时，海峡时报指数报3282.55点。

30只海指成份股当中，超过三分之二下滑，三只银行股跌0.79％至2.16％，星展集团（DBS）跌最多。星展星期五除息（ex dividend）。

IG市场策略师叶俊荣认为，三家银行完成发布业绩后，海指需要更多利好消息才能维持先前的涨势。

叶俊荣指出，海指最近从斐波那契回撤位（Fibonacci Retracement）38.2％的水平回撤，显示市场情绪维持谨慎。3330点将是须要克服的阻力位，海指滑落则要留意近期低点3287点。斐波那契回撤位是一种技术分析方法，用于判断支持和阻力位。

星期五上午跌势明显的海指股还有城市发展（CDL）和华业集团（UOL），分别下跌了2.15％和3.6％。

两家房地产发展商星期四（10日）发布了上半年业绩。闭市后发布业绩的华业上半年净利同比下跌了64%至1亿3500万元。集团指出，这主要是因为房地产投资公允值收益减少。

同样在星期四闭市后发布业绩的云顶新加坡（Genting Singapore）上午大涨4.35％，集团上半年净利同比增加超过两倍至2亿7670万元。

取代创业公司 胜科工业9月起纳入MSCI新加坡指数

另外，MSCI调整了全球各大指数的成份股。胜科工业（Sembcorp Industries）从9月1日起被纳入MSCI新加坡指数，取代创业公司（Venture Corp）。

MSCI新加坡指数衡量新加坡大型和中型股的表现，22只成份股涵盖了新加坡股市大约85％经调整过的流通市值。

胜科工业星期五上午跌0.17％，创业公司跌1.35％。