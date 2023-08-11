内政团队战备人员协会马里士他俱乐部 2025年第一季关闭

鉴于客流量在过去数年下滑，内政团队战备人员协会宣布，旗下马里士他俱乐部将在2025年第一季停止运营。拥有超过20年历史的俱乐部关闭后，会员可到全岛其他三家俱乐部使用设施。

内政团队战备人员协会（HomeTeamNS）星期五（8月11日）发文告指出，为集中资源加强其余三家位于武吉巴督、勿洛蓄水池和卡迪的俱乐部运作，自2001年启用的马里士他俱乐部，将在2025年第一季停运。

马里士他俱乐部位于亚佛路（Ah Hood Road），拥有游泳池、网球场、健身房、多用途礼堂等设施。

文告指内政团队战备人员协会正与利益关系者和政府机构合作，确保关闭之前的各项交接工作顺利完成。例如，目前在马里士他俱乐部工作的人员，将派往其他俱乐部上班。

“俱乐部租户已在今年第二季获悉停运计划，以确保他们有足够的时间，做出替代安排。”

内政团队战备人员协会也向会员派定心丸，指会员权益不受影响，除可继续享有现有合作伙伴的各项优惠外，马里士他俱乐部关闭后，会员也可以到其余三个俱乐部使用各种设施。

除了现有的四家俱乐部，内政团队战备人员协会早前已宣布，将在西部登加，兴建大自然主题的新俱乐部，工程预计在2030年至2035年完工。

会员如有疑问，可联系enquiries@hometeamns.sg。