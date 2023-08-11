无照男遇临检用他人驾照 背不出身份证号码露馅

开货车的同事离职后，被吊牌的27岁送货员违法开车送货，遇上临检还交出他人的驾照，最终因无法圆谎被揭发。

送货员唐世杰（27岁，音译）共面对11项控状，其中四项抵触关税法令的罪行展期审理，他星期四（8月10日）认下四项包括无照驾驶的控状，余项交由法官下判时纳入考量。

调查揭露，2021年12月13日，被告因抵触一项违反车辆（第三方风险与赔偿）法令，被吊销驾照一年。

2022年10月，被告和一名叫艾文的男子受聘，负责送货。送货公司一再让被告出示有效驾照，但他迟迟拿不出，只好让艾文负责开货车。

怎知，艾文在被告吊牌期结束前找到新工作，不再替被告开货车，而被告也找不到他人取代艾文，因此决定自己开货车。

同年12月6日凌晨2时许，被告开货车到卡尔圈的仓库取货，再把货送到淡滨尼一带。

岂料，他在金文泰环道往金文泰6道的路段遇上临检。被告交出了他人的驾照，结果却因背不出驾照上的身份证号码，最后承认自己2021年遭吊牌。

今年5月3日下午3时许，被告到义顺一带的露天停车场，因为他知道，为一电商平台送货的货车若没被使用，就会停在该停车场内。他之后在未经车主同意的情况下，开走他人的货车。

接着他到大士湾弄的停车场找朋友，碰上展开突击行动的新加坡关税局人员，结果一下车就因涉嫌走私漏税香烟遭逮捕。

法官星期四判他坐牢10周，罚款2000元以及不得拥有各级驾照24个月。