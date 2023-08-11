七团体机构采新标准 推动年长者学习活跃乐龄生活

活跃乐龄理事会同七个团体机构签署谅解备忘录，让更多人接受培训，了解乐龄学指导方针，为年长者打造愉快的学习经验。

卫生部长王乙康星期五（8月11日）为新加坡标准SS693: 乐龄教学指导方针（Geragogy Guidelines on Training Senior Learners）举行推介仪式。

这套新标准为培训员工及行业合作伙伴设下基准，让他们能够为年长者创造愉快、包容和有效的学习体验，并且培养他们的终身学习精神和参与志愿服务。

新加坡社会日趋老龄化，到了2026年，预料人口有21%至少为65岁，因此为年长者量身定做合适的学习体验尤为重要。

活跃乐龄理事会（Council for Third Age）设计的SS693标准包含了最佳作业流程和策略，有助于应对年长者在学习方面的挑战，以及为实体和线上学习环境的运作提供指导。

活跃乐龄理事会也在推介仪式上宣布同广惠肇留医院、爱心服务中心、新加坡乐龄义工组织、飞跃社区服务、滨海湾花园、护联中心和蒙福关爱签署谅解备忘录。这七个团体机构承诺采纳SS693标准，会强化合作来推动年长者学习和活跃乐龄生活。

活跃乐龄理事会主席郭伟山致辞时说，他们的目标是让七个签署谅解备忘录的团体机构的8500名员工和志愿者等，在接下来三年内参加乐龄教学指导方针研讨会，进一步了解如何让年长者愉快学习，以及如何与年长者更好地沟通。