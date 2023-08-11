丰益国际上半年净利跌52.7％至5.5亿美元

由于食品产品和种植与糖厂业务表现下跌，丰益国际（Ｗilmar International）上半年集团净利同比跌52.7％至5亿5090万美元（7亿4340万新元），集团去年同期净利11亿6500万美元。

集团上半年每股盈利跌52.4％至8.8美分。虽然盈利下跌，董事会依然建议在8月30日派发每股6新分的免税中期股息，和去年同期一样。

丰益国际星期五（8月11日）闭市后发布截至6月底上半年业绩时表示，集团营收同比下跌10.0％至325亿美元。

丰益国际星期五股价下跌0.78％，闭市报3.81元。