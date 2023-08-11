公交理事会明年3月起更换首席执行长

公共交通理事会将在明年3月1日更换首席执行长。陆路交通管理局副总署长（政策与规划）廖友勤将从今年9月1日起出任公交理事会候任首席执行长，并在明年3月1日正式接替陈锦鸿出任首席执行长。

交通部星期五（8月11日）发文告宣布上述消息。

陈锦鸿是在2017年7月1日受委为公交理事会首席执行长。他在任内一共进行了六次车资调整工作，并对车资调整方程式里的公交网容量因素（Network Capacity Factor，简称NCF）展开中期检讨，以平衡车资可负担性以及公交系统财务可持续性。他也在早前展开的检讨车资方程式和机制方面扮演重要角色。

根据文告，廖友勤是在2002年加入陆交局担任工程师，之后曾在陆交局出任公共交通推广与服务署署长。他也曾被调派到交通部担任副司长（陆路），以及总理公署担任城市可居住性和社区署长和科技署长。

在担任陆交局副总署长（政策与规划）期间，廖友勤负责监督交通规划的事宜，包括协助提倡陆路交通发展总蓝图的“走、骑、搭”（Walk Cycle Ride）出行方式。他也监督多项综合发展企划，包括市区重建局的长期规划检讨，以及裕廊湖区和大士港口等区域规划。

文告未公布陈锦鸿的新职务。交通部对陈锦鸿担任首席执行长期间的显著贡献表示感谢，并祝他未来一切顺利。