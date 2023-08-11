尚达曼：艺术对塑造新加坡身份扮演关键角色

为庆祝创校院长百年诞辰，拉萨尔艺术学院将举办展览等活动，介绍创任院长麦纳利修士的贡献，同时为明年就读硕士课程的特定新生提供首年的学费折扣。

学费折扣限于2024/25新学年入学的硕士课程新生，首年的学费折扣介于25％至50％。入读全日制硕士课程的南洋艺术学院和新加坡艺术学院全职员工可获得50％折扣；拉萨尔艺术学院校友可获30％折扣。特定视觉艺术机构职员以及教育部的新加坡艺术师范学院会员则可享有25％折扣。

拉萨尔艺术学院创办人麦纳利修士（Joseph McNally）1923年在爱尔兰出生，1946年来到新加坡后，在圣若瑟书院执教，后来成为圣伯特理学校校长。热爱艺术的麦纳利也是一名画家和雕塑家，1984年创办拉萨尔艺术学院，为本地栽培一代代的艺术工作者。他在2002年与世长辞。

准备竞选总统的前国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼星期五（8月11日）在拉萨尔艺术学院为麦纳利展览主持开幕。他致辞时肯定麦纳利修士对我国艺术发展的贡献。

他指出，艺术对塑造新加坡身份扮演关键角色，在多元文化社会加强并深化新加坡故事，促进彼此之间的了解。艺术也提醒我们人类的想象力是驱动进步最有力的引擎。

拉萨尔艺术学院主席佘林发指出，麦纳利修士对艺术教育充满热忱，深知艺术对人民素养的重要性。院方希望通过一系列庆祝活动，让更多人认识麦纳利修士和他为新加坡做出的贡献。

介绍麦纳利修士一生的展览Brother Joseph McNally: A Comparative History of One Life在拉萨尔艺术学院举行至9月9日，入场免费。公众可上网站：https://bjm100.lasalle.edu.sg查询展览，以及艺术工作坊、纪录片播映会等节目详情。