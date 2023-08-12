两警员被指查案时盗用款项 停职后被控

两名警员被指盗用被告上缴的款项或应该被充公的款项，在停职后于星期五（8月11日）被控上法庭。

新加坡警察部队发文告说，两名警员默罕默德（Mohamed Bin Mohamed Jalil）和默罕默德丹尼尔（Mohamad Danial Bin Mohamad Nazali）分别在星期五被控上法庭。

默罕默德一共面对四项失信罪状，默罕默德丹尼尔则面对23项失信罪状、18项伪造文件罪状，以及74项逃缴停车费罪状。

警方没有透露两人的职衔，以及之前在哪里工作。两人在办案期间，涉嫌盗用被告上缴或从案件起获的款项。当局说，两人的罪行是在警方审查警员财务状况时被揭发。

在发现两人可能涉案后，他们所调查的案件被警方彻查，两人的案件也交给警察部队内部事务处（Police Internal Affairs Office）跟进调查。

针对默罕默德的案件，他被指在2012年调查一起案件时，涉嫌在2013至2017年，四年内盗用一名嫌犯交出的款项。他在2020年7月13日被逮捕，并在同月16日被停职。

至于默罕默德丹尼尔，他被指在2017年至2020年期间调查数起案件时，滥用嫌犯所交出的款项，以及应该被充公的款项。他也相信伪造文件，向上司证明自己已完成上缴程序。他在2020年10月17日被逮捕，同月22日停职。

警方之后也在2022年10月13日接到报案，揭发默罕默德丹尼尔在停职期间当德士司机“赚外快”，并涉嫌在2021年11月3日至2022年2月18日多次逃付停车费。警方也将在刑事案件结束后，对他在停职期间“赚外快”的举动采取纪律行动。

警方表示，为了确保调查过程公平公正，当局定期审查案件。若发现有问题，便会迅速展开内部调查，彻查案件。同时，警员应维持高自律和诚信，对于那些犯法的警员，警方会给予严厉惩罚，包括将他们控上法庭。

警方也将在两名被告的案件结束后，再来审查赔偿事项，并也将联系受影响案件中的受害者。